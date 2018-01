Rientra a casa e trova un ladro che la scaraventa a terra per scappare

di Paola Treppo

SAN DANIELE DEL FRIULI (Udine) - Esce da casa per delle commissioni e al rientro trova unche laa terra per; è successo ieri mattina, lunedì 29 gennaio, in una palazzina residenziale del centro di. Vittima una giovane donna che, dopo essere entrata nel giardino del condominio, ha sentito il suoabbaiare in maniera molto insistente e ha sentito anche dei rumori.Credeva che si trattasse del marito, tornato dal lavoro prima del previsto. Lo ha chiamato e ha cominciato a salire le scale. A quel punto, vicino alla porta di ingresso, si è trovata faccia a faccia con un uomo e non era suo marito ma un ladro. Il, che aveva frugato in tutte le stanze in cerca di preziosi e di soldi, l'ha gettata a terra per scappare e poi si è dileguato.La vittima è rimastae ha chiamato aiuto. Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri della stazione di San Daniele che hanno aiutato la ragazza ed eseguito un sopralluogo nell'abitazione. Il ladro, sorpreso dalla proprietaria, era riuscito a rubare alcuni; dalla descrizione fornita dalla giovane si tratta di un uomo alto circa un metro e 70, dalla corporatura robusta; indossava un giubbotto scuro. Per entrare nell'alloggio avevala porta di ingresso senza far scattare l'allarme e senza farsi notare dai vicini: nessuno di loro, infatti, si è accorto di nulla o ha visto qualcosa. I militari dell'Arma adesso sono sulle sue tracce.