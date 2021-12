Faccia faccia con i rapinatori in casa mentre è a cena: «Non ti muovere». Le rubano tutto quello che trovano. Donna sotto choc

LATISANA - «Stai ferma, non ti muovere». Impotente davanti ai banditi che la stavano rapinando dei suoi preziosi, un'anziana donna di Latisana non ha potuto far altro che sperare che i ladri se ne andassero senza farle del male. La vittima, 73 anni, che vive da sola, ha sentito dei rumori provenienti dalle camere che si trovano sul retro mentre era in cucina, dopo aver finito di cenare, mentre si accingeva a fare i piatti. E' subito andata a vedere e lì ha trovato i ladri appena entrati dalla finestra.

Alla donna non è restato che attendere che la banda si prendesse tutto e si allontanasse. È accaduto ieri sera, 17 dicembre, verso le 20 poco fuori il centro abitato di Latisana (Udine). Quando ha acceso la luce si è ritrovata di fronte ai banditi che l' hanno subito minacciata:«Non ti muovere, quando abbiamo finito ce ne andiamo». Scioccata e impaurita la povera vittima non ha potuto fare nulla se non sedersi e sperare che la banda dei malviventi se ne andasse. Dopo minuti interminabili, in cui i rapinatori hanno rubato tutto ciò che hanno trovato compreso dei monili in oro, finalmente se ne sono andati. È stato a quel punto che la 73enne ha chiesto aiuto. A casa sono arrivati i carabinieri della Radiomobile di Latisana che hanno raccolto gli indizi e avviato le indagini. Ora gli investigatori diretti dal comandante Nicola Guercia stanno cercando di dare un volto ai banditi attraverso le telecamere di sorveglianza sparse nella zona. Secondo i primi accertamenti la banda sarebbe composta da almeno 3 persone.