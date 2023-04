Pittini rileva il gruppo tedesco Steelag, leader nell'Est Europa

OSOPPO - Il gruppo Pittini, attivo nella produzione dell'acciaio, attraverso la holding Compagnia siderurgica italiana, ha perfezionato l'acquisizione di Steelag Gmbh, azienda tedesca leader sui mercati dell'Europa centrale nel campo degli elettrosaldati e dei prodotti derivati dalla vergella nei settori delle costruzioni e dell'industria meccanica. Lo dice il presidente della multinazionale di Osoppo (Udine), Federico Pittini, che parla di «un passo fondamentale nella strategia di rafforzamento ed internazionalizzazione intrapresa anni fa dal nostro Gruppo».

Il giro d'affari complessivo di Pittini con l'acquisizione raggiunge i 2,5 miliardi di euro. La Steelag, che ha la sede ad Aichach (Baviera), ha due stabilimenti in Repubblica Ceca - Steelag Praha e Drat Pro - e uno nella Repubblica Slovacca - Steelag Bánovce - e nel bilancio 2021 aveva 222,4 milioni di euro di ricavi; occupa 200 persone e produce 200mila tonn. l'anno di prodotti finiti, specifica al Messaggero Veneto. Pittini, che produce 3 milioni di acciaio all'anno e vende il 70 per cento della sua produzione sui mercati esteri, è presente in oltre 60 Paesi e con questa operazione si rafforzerà nei mercati dell'Europa centrale. Il presidente Federico Pittini indica l'importanza di «una progressiva decarbonizzazione dei processi siderurgici» e in tal senso investimenti sono in corso a Osoppo «per ottimizzare le fasi del processo produttivo» con conseguente «importante risparmio energetico. Abbiamo inoltre incrementato il sistema dei parchi fotovoltaici nelle aree degli stabilimenti. Ma non mancano gli investimenti anche negli siti del Gruppo, a cominciare da Verona e Potenza», conclude.