Paola Del Din, chi è la partigiana friulana citata da Meloni: nome in codice "Renata", prima donna italiana a paracadutarsi in guerra

Chi è Paola Del Din, la partigiana citata nella lettera della premier Giorgia Meloni al Corriere della Sera, scritta in occasione del 25 aprile. «Durante la Resistenza combatteva con le Brigate Osoppo, le formazioni di ispirazione laica, socialista, monarchica e cattolica. Fu la prima donna italiana - ricorda la presidente del Consiglio - a paracadutarsi in tempo di guerra. Il suo coraggio le è valso una Medaglia d'oro al valor militare, che ancora oggi, quasi settant'anni dopo averla ricevuta, sfoggia sul petto con commovente orgoglio».

La partigiana citata da Meloni

«Della Resistenza dice: "Il tempo ci ha ribattezzati Partigiani, ma noi eravamo Patrioti, io lo sono sempre stata e lo sono ancora". Nell'Italia repubblicana - prosegue Meloni - è stata insegnante di Lettere e, nonostante i suoi quasi cento anni, continua ad accettare gli inviti a parlare nelle scuole di Italia e del valore della Libertà. Dedico questo giorno a lei, madre di quattro figli e nonna di altrettanti nipoti, ma anche, idealmente, di tutti gli italiani che antepongono l'amore per la propria Patria a ogni contrapposizione ideologica».

Chi è Paola Del Din

Paola Del Din, 99 anni compiuti ad agosto scorso, è stata la prima donna italiana a paracadutarsi in tempo di guerra quando gli Alleati le hanno affidato la conclusione della missione speciale Bigelow e, dopo aver ricevuto la medaglia d'oro al valor militare, l'estate 2022 è stata insignita del grado di Grande ufficiale della Repubblica italiana.

Il nome di battaglia

Figlia di un generale degli alpini, Paola Del Din è nata a Pieve di Cadore nel 1923 ed è arrivata a Udine 10 anni dopo; suo fratello Renato cadde il 25 aprile 1944 durante l'assalto a un presidio nazifascista a Tolmezzo. Lei, nome di battaglia Renata, si distinse in più operazioni delicate e dopo una esperienza a Firenze, rientrò in Friuli paracadutandosi nella zona di Colloredo di Montealbano. In vacanza a Sappada (Udine), combattiva come sempre annuncia che, pur non guidando più, sarà "a Udine per votare il 25 Settembre" ed ha invitato i giovani a impegnarsi la propria libertà.