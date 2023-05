Boscaiolo muore schiacciato: il 33enne è stato travolto da un albero che stava tagliando

Ennesima tragedia sul posto di lavoro. Questa mattina a Bagolino, in provincia di Brescia, un boscaiolo di 33 anni ha perso la vita travolto da un albero che stava tagliando.

L’incidente mortale, avvenuto alle ore 11:30 circa, si è verificato tra Cerreto e Riccomassimo, in una zona impervia.

Subito sono intervenuti l’elisoccorso e un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i personale dell’Asst che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sposato da poco, il 33enne era padre di un bambino di otto mesi. L’elisoccorso e il personale medico intervenuto sul posto con i vigili del Fuoco e i carabinieri di Salò hanno dovuto constatare il decesso.

Il trend negativo

Altro infortunio, stamani a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Un trentenne è rimasto schiacciato da un macchinario industriale, riportando traumi alla testa e a una gamba e un braccio.

Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente si è verificato in via Duccio Galimberti, all’interno di un’azienda che produce borse e accessori in pelle, dove l’uomo lavora.

Si allunga la lista delle vittime del lavoro anche in questo 2023. Già dieci i casi in provincia. E nel 2022 Brescia, con 34 decessi, è risultata la seconda provincia a maggior tasso di incidenti mortali dopo Milano (56), seguita da Bergamo (17), Mantova (16) e Varese (13). Il secondo posto di questa sciagurata classifica si conferma anche per il numero di denunce di infortunio: la nostra provincia segue Milano (46.935) con 20.244 nel 2022.