OSOPPO (UDINE) - «Questo è un passo fondamentale nella strategia di rafforzamento e internazionalizzazione intrapresa anni fa dal nostro gruppo». Così Federico Pittini, presidente dell'omonimo Gruppo di Rivoli di Osoppo un fatturato 2021 di 2,290 miliardi ha presentato ieri l'acquisizione al 100% della tedesca Steelag GmbH, l'azienda leader sui mercati dell'Europa centrale nel settore degli elettrosaldati e dei prodotti derivati vergella nei comparti delle costruzioni, in particolare dell'edilizia, e dell'industria meccanica.



PROSPETTIVA

Pittini è un nome internazionale importante nella produzione di acciai, lunghi destinati proprio all'edilizia e alla meccanica. «L'ampliamento della gamma dei prodotti, grazie alle strutture industriali e commerciali di Steelag, consentirà di consolidare ulteriormente la nostra presenza nei mercati del Centro-est Europa ha proseguito il presidente -, rafforzando al tempo stesso il processo di verticalizzazione produttiva che da sempre è alla base delle nostre strategie industriali e di prodotto». Il Gruppo Pittini attualmente realizza oltre il 70% del suo fatturato sui mercati esteri ed è stabilmente presente in oltre 60 Paesi. Il suo volume produttivo annuo è di 3 milioni di tonnellate di acciaio, con 21 siti all'attivo tra produzione e servizio logistico, per un totalòe di duemila collaboratori impiegati.



IMPEGNO

L'acquisizione di Steelag Gmbh è l'espressione, quindi, della volontà del Gruppo di consolidare la sua presenza commerciale e produttiva nei mercati dell'Europa centrale, proseguendo nel processo di internazionalizzazione in atto. L'operazione consentirà infatti di ampliare ulteriormente il network di distribuzione dei prodotti Pittini, in sinergia con le altre unità produttive del gruppo stesso.



VALORE

Steelag GmbH con sede ad Aichach, in Baviera, comprende nel suo perimetro i tre stabilimenti produttivi di Steelag Praha a Kralupy-Repubblica Ceca, Steelag a Bánovce in Slovacchia, e Drat Pro ancora a Kralupy. Impiega 200 persone e sviluppa una produzione complessiva di oltre 200mila tonnellate l'anno di prodotti finiti, che potranno derivare interamente dalla trasformazione della vergella del Gruppo Pittini. Il quale, con una produzione di vergella stessa pari a 2 milioni di tonnellate annue, è il principale produttore italiano di acciaio nel settore dei lunghi. Con l'acquisizione della realtà tedesca, il "quartier generale" della Pittini di Rivoli d'Osoppo ha progettato quindi di garantire la massima efficienza industriale agli stabilimenti di Steelag GmbH, inserendoli in una filiera integrata con le acciaierie e i laminatoi del gruppo. Steelag GmbH, pur nell'ambito di una gestione aziendale complessiva, continuerà a mantenere la sua piena indipendenza commerciale e distributiva, nonché il suo ruolo di player di primo piano nei suoi mercati di riferimento, integrando e consolidando ulteriormente l'offerta della gamma dei prodotti del Gruppo Pittini nei settori del rinforzo del cemento armato e dell'industria meccanica in genere, anche attraverso i nuovi canali distributivi della società acquisita.



TECNOLOGIA

Una crescita, quella del Gruppo Pittini, guidata da investimenti ad alto contenuto tecnologico, innovazione di prodotto e anche da un'attenta politica di sostenibilità ambientale, che è contrassegnata dal sintetico: Green@Pittini. Il Gruppo, per fare un esempio concreto, produce l'acciaio con il forno elettrico a partire da materiali ferrosi riciclati, ossia utilizzando «la tecnologia più sostenibile e rispettosa dell'ambiente», come sottolinea la stessa azienda. Ulteriori parole chiave, già presenti da anni nella programmazione dell'impresa friulana, sono "economia circolare", perseguita puntando alla riduzione degli sprechi, nonché "azzeramento dei rifiuti" e la "corretta gestione dell'energia" e utilizzo dell'acqua.