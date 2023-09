Acciaieria, i pareri delle università spaventano i comitati. La protesta: «Non accetteremo alcun dietrofront»

TRIESTE - «La tutela della laguna di Grado e Marano è un problema internazionale e agiremo in tutti i modi per denunciare questo scempio». È il messaggio lanciato questa mattina dai comitati «No Acciaiera» durante una protesta davanti al palazzo del Consiglio regionale di Trieste, dove è in corso la riunione della II e IV commissione in seduta congiunta sul futuro dell'area industriale Aussa Corno.