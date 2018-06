Per anni picchia e umilia la sorella disabile: allontanato fratello violento

di Paola Treppo

UDINE - Giovanecon un ritardo mentale che non le permette di essere autonoma diventa ilche convive con lei insieme alla loro madre in un comune della provincia di Udine.Per anni la ragazza deve subireda parte del fratello che non sopporta di essere disturbato dalla sorella che girovaga per casa e ha chiede delle attenzioni ai propri famigliari che con convivono con lei. Lae preferisce passare le giornate a guardare programmi televisivi piuttosto che accudire la figlia che avrebbe bisogno di essere seguita nei semplici atti della vita quotidiana.Quando si sente disturbata dalla presenza della figlia, chiede al figlio che si "occupi" della sorella: ogni volta sono schiaffi e bestemmie contro la ragazza che viene costretta a mettersi a dormire contro la sua volontà, riporta ecchiomosi e lesioni. Questivengono per fortuna notati dalle assistenti sociali che segnalano la situazione alla polizia di Stato della questura di Udine.Gli uomini della squadra mobile, coordinati dal vicequestore aggiunto Massimiliano Ortolan, sotto la direzione della Procura di Udine, iniziano delle attività di riscontro: sentono gli assistenti sociali e i medici del pronto soccorso. Impiegano anche. Da marzo ad aprile di quest'anno raccolgono molte prove relative alle violenze a cui viene sottoposta quotidianamente la ragazza da parte del proprio fratello. Nei giorni scorsi eseguono, infine, il provvedimento di, un italiano di 32 anni che ora non può più avvicinarsi e fare del male alla sorella. Per la giovane donna è la fine di un incubo.