Palmanova. Maxi incidente in A4 nel giorno della Befana, scontro tra 5 auto: 17 persone coinvolte

PALMANOVA - Maxi emergenza in A4 nel giorno della Befana, scontro tra 5 auto: 17 persone coinvolte. Traffico in tilt e 5 chilometri di coda. Incidente stradale lungo la A4, oggi sabato 6 gennaio intorno alle 13, nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, in direzione Palmanova, poco prima dell'uscita di Palmanova.

Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero scontrati quattro veicoli leggeri e 17 persone sono rimaste coinvolte. Sulle cause dello scontro sta indagando la polizia stradale. Al momento il bilancio è di due feriti lievi.

Traffico

Traffico attualmente bloccato (alle ore 14 di oggi sabato 6 gennaio) e coda di 5 chilometri per chi proviene da Trieste sulla A4. Il sinistro è avvenuto verso le 13 un chilometro prima dell'uscita di Palmanova nel tratto Villesse - Palmanova. Sul posto 118, elisoccorso, vigili del fuoco, polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Dalle prime informazioni il sinistro non è grave è risultano due feriti leggeri.

I mezzi di soccorso meccanico sono all'opera per rimuovere i mezzi che occupano l'intera carreggiata. I transiti - come da previsioni della Concessionaria - sono particolarmente intensi nella direttrice Trieste - Venezia con code che si sono formate dalle 11 circa in ingresso alla barriera del Lisert.

I soccorsi

Sul posto ambulanze provenienti da Gradisca d'Isonzo, da Cervignano del Friuli, un'auto medica da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

È stato chiesto il supporto alla Croce Rossa per la disponibilità di un veicolo per il trasporto fuori dall'autostrada delle persone rimaste illese.

Rimozione dei veicoli

Si stanno concludendo le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati nel tratto tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia. Il traffico alle ore 14,40 ha ripreso a circolare e si sta riassorbendo la coda che ha raggiunto gli otto chilometri. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia stradale si sono verificati due tamponamenti distinti, entrambi di non grave entità. Il primo sinistro ha visto coinvolto due vetture, da qui un rallentamento che ha causato il secondo tamponamento.