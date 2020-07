Pazzo inseguimento nella notte, 30enne nei guai: tasso alcolemico 4 volte oltre il limite

Non si ferma all'alt dei Carabinieri e fugge, 30enne di Osoppo bloccato dopo l'inseguimento:era positivo alla cocaina, aveva bevuto oltre 4 volte il limite. Solo la professionalità dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, agli ordini del luogotenente Domenico Colonna, ha permesso di evitare il peggio. Verso le 3 della scorsa notte il 30enne non si è fermato a un posto di controllo dei carabinieri a Gemona. Per un soffio il giovane non ha investito i due militari che sono riusciti a scansarsi. Ne è scaturito l' inseguimento lungo la Statale 13 "Pontebbana".



Il 30enne alla guida della sua Fiat Punto ha pigiato sull'accelleratore nel tentativo di far perdere le tracce, ma la "Gazzella" dell'Arma gli è sempre stata alle costole. I due carabinieri sono riusciti a evitare che altri automobilisti rimanessero coinvolti in un incidente con l'auto del giovane di Osoppo che zigzagava. Non solo, perchè dopo 5 chilometri di inseguimento, i militari della Radiomobile hanno fermato ad Artegna il pericoloso automobilista, evitando che anche lui rimanesse ferito. Positivo alla cocaina, aveva bevuto 4 volte il il limite previsto dal codice stradale. Per lui è arrivata la denuncia per la resistenza a Pubblico ufficiale ma dovrà fare i conti anche per non essersi fermato all'alt e per la guida in stato di alterazione alcolica e sotto l'effetto di stupefacenti.l a patente gli è stata ritirata e l'auto sequestrata ai fini della confisca. © RIPRODUZIONE RISERVATA