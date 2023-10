Udine. Omicidio di Lauretta Toffoli: ergastolo per Vincenzo Paglialonga, il vicino di casa accusato di averla uccisa con 36 coltellate

UDINE - È arrivata la condanna dell'ergastolo per Vincenzo Paglialonga, l'uomo di 41 anni accusato di avere ucciso la vicina di casa, Lauretta Toffoli, pensionata di 74 anni, la notte tra il 6 e il 7 maggio 2022. L'anziana fu uccisa nel suo appartamento, nel quartiere udinese di San Rocco.

L'uomo era stato fermato già il giorno successivo e all'epoca si trovava agli arresti domiciliari dopo un periodo di detenzione nel carcere di Pordenone. Lauretta Toffoli, classe 1948, originaria di Gruaro nel Veneziano era stata trovata morta, seminuda, nel suo appartamento con diverse ferite d'arma da taglio: a dare l'allarme era stato il figlio. Lo stesso che un anno prima aveva aggredito proprio sua madre accoltellandola all'addome.

In quel caso però era stato assolto in quanto dichiarato incapace di intendere e di volere, come aveva stabilito una perizia psichiatrica.

Per Paglialonga, invece, il pubblico ministero ha invocato, stamani, la pena dell'ergastolo per il processo in corso in Corte d'Assise a Udine. All'imputato vengono contestate anche le aggravanti della rapina e della crudeltà. È stato chiesto, inoltre, anche l'isolamento diurno per 18 mesi. Paglialonga proprio quella notte aveva reciso il braccialetto elettronico e si era spostato, secondo l'accusa, nell'appartamento dell'anziana per rapinarla.