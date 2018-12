In carcere la moglie di Gaiatto: i regali sul web, un messaggio e l'atteggiamento ostile

di Cristina Antonutti

Najima Romani da ieri sera è nel carcere di Trieste. La Procura di Pordenone ha ottenuto dal gip Rodolfo Piccin l'aggravamento della misura cautelare. A spazzar via gli arresti domiciliari è stato il suo atteggiamento ostile nei confronti degli investigatori, un contatto via chat con un'amica e gli acquisti su internet che ha fatto usando una carta di credito bulgara intestata a Fabio Gaiatto. Eppure a settembre, quando è stata eseguita l'ordinanza cautelare per la mega truffa della Venice Investment Group, il...