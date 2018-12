Gli anni 80 e il patto con Maniero la pericolosa escalation delle mafie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVENEZIA Bisogna tornare indietro di un trentennio, all'inizio degli anni Novanta, se non ancora prima, alla metà degli anni Ottanta, per trovare traccia delle prime infiltrazioni a Nordest da parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Camorra, prevalentemente nell'area del Portogruarese e nel litorale di Lignano; Ndrangheta nel Veronese; Cosa Nostra nel Vicentino, come dimostrò la cattura nel 92 del boss Giuseppe Piddu Madonia, che viveva tranquillamente a Longare di Costozza, sotto falso nome. Ma anche nel Veneziano,...