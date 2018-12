Nelle indagini anche un carabiniere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTOGRUAROLe indagini non sono ancora finite, anzi. La Dia di Trieste sembra voler far luce in particolare su alcune posizioni dubbie ancora in ballo che potrebbero, in qualche modo, essere legate a questo filone d'inchiesta che ha portato a una nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti del broker portogruarese Fabio Gaiatto. A finire nel mirino degli investigatori, in particolare, ci sarebbe anche un carabiniere, in servizio alla compagnia di Portogruaro. Secondo la procura giuliana, infatti, il militare sarebbe stato contattato da...