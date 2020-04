Musica a tutto volume in casa, 40enne perde l'affidamento in prova e torna in carcere

UDINE - Teneva la musica ad alto volume anche nelle ore dedicate al riposo e quando qualche vicino gli chiedeva di abbassarlo dava in escandescenze: urla, minacce e colpi ripetuti sulla porta di casa. Per questa ragione un cittadino italiano, di 40 anni, residente a Udine, ha perso il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali ed è stato nuovamente condotto in carcere. L'uomo era stato arrestato per condanne per reati contro il patrimonio.



I battibecchi nel condominio erano diventati tali e all'ordine del giorno che è stata allertata la Polizia, intervenuta ripetutamente nell'abitazione, anche due volte in due giorni, nel tentativo di riportare la calma. In un caso l'uomo ha anche minacciato una vicina. I suoi comportamenti hanno indotto infine il giudice di sorveglianza a revocare il beneficio e a ripristinare la detenzione in carcere. L'ordine di carcerazione è stato eseguito dagli agenti della Squadra Volante che hanno condotto l'uomo nella casa circondariale di via Spalato. Ultimo aggiornamento: 16:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA