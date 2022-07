Turista 48enne si sente male durante un'escursione sul monte Dobis: si accascia a terra e muore

TOLMEZZO - Si sente male durante una passeggiata sul Monte Dobis: muore 48enne austriaco. L'uomo originario di Faak am See, che avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 3 agosto, ha perso la vita mentre si trovava insieme a tre compagne d'escursione. Ha accusato un forte malore e si è accasciato al suolo. Immediata la chiamata in tarda mattinata alla stazione del Soccorso alpino di Forni Avoltri intervenuto insieme alla guardia di Finanza in un intervento coadiuvato anche con l'elisoccorso regionale. Ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Invani i tentativi di rianimarlo.

