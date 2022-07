Stroncato da un infarto mentre va al lavoro: Claudio Canal muore in macchina

CONEGLIANO - Colpito da un infarto mentre stava andado al lavoro. La vittima è Claudio Canal di 56 anni, dipendente per numerosi anni di un'azienda meccanica di Susegana ed ora faceva da sponda in altre ditte in attesa della pensione. Il fatto è accaduto attorno alle 6.30 di oggi, 28 luglio, in via Cadore, vicino alla sede delle poste.

Il malore mentre andava a lavoro

L'uomo si trovava a bordo della sua auto, una Toyota Yaris quando uscito dal parcheggio di casa sua in via Piave, aveva imboccato via Cadore. E' lì che, una volta svoltato a sinistra, si è sentito male. Prima di spirare, Claudio è riuscito a mettere la macchina in folle così ha proseguito la sua corsa per un paio di metri in mezzo alla strada, vicino all'incrocio senza andare a sbattere contro altri mezzi, persone o cose.

Il testimone e la chiamata ai soccorsi

A lanciare l'allarme è stato un residente della via che ha visto quanto stava accadendo e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Tempestivo l'arrivo del Suem 118 con un'auto medica e l'ambulanza. Diversi i tentativi di rianimarlo, purtroppo vani. Le sue condizioni sono parse subito disperate.