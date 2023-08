CIVIDALE - «Dei circa 100 minori stranieri non accompagnati che sono ospiti del Civiform a Cividale, una percentuale, seppur minima, sta creando un allarme diffuso e non più tollerabile. Va allontanata il prima possibile. I cittadini sono esasperati e la situazione è insostenibile. La struttura ospitante aumenti il livello di controllo».



LA SEGNALAZIONE

È la denuncia - appello diffusa dal consigliere regionale cividalese, Roberto Novelli, ex parlamentare forzista, all'ennesima cronaca dettagliata che gli è giunta dai cividalesi ormai molto più che preoccupati. Da presidente della VI Commissione consiliare, che ha nelle sue competenze anche le Politiche della cooperazione allo sviluppo e all'immigrazione, contestualmente ha segnalato alle autorità preposte «la necessità di visitare quanto prima perlomeno le strutture più importanti che accolgono i minori». L'ultimo episodio che ha fatto scattare la presa di posizione del consigliere regionale, Novelli l'ha raccolta ieri mattina. «Sabato sera, dalle 20.30 in poi, piazza Picco, come accade ogni sera, è presa in possesso da loro, insultano la gente, sputano, saltano in piedi sulle panchine, urlano».



I COMPORTAMENTI

«È, spiega Novelli, «una delle innumerevoli segnalazioni di comportamento che ricevo ogni giorno». Incalzati da ciò che quotidianamente registrano, «i cividalesi si chiedono con sempre maggiore insistenza continua il consigliere se, come spesso accade, si debba attendere che succeda qualcosa di molto grave prima di intervenire». In questi giorni si sono levate le voci di tanti sindaci friulani e italiani di ogni colore politico per ricordare l'investimento economico necessario per l'ospitalità dei minori, con numeri in costante crescita e con un contributo statale che non riesce a coprire pienamente gli oneri che ricadono sugli enti locali.



I SOLDI

In Friuli Venezia Giulia, per esempio, nell'assestamento di luglio 2022 la Regione ha stanziato 9 milioni per coprire il fabbisogno del quarto trimestre 2021 e di tutto il 2022 per le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per i minori non accompagnati. Venerdì scorso, poi, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore Pierpaolo Roberti, ha approvato due regolamenti: il primo disciplina i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni delle spere restanti a carico; il secondo contiene le nuove disposizioni per contributi legati all'insegnamento della lingua italiana.

LA GRATITUDINE

Ciò che ci si chiede a Cividale, prosegue Novelli, è «perché alcuni "ospiti", invece di essere grati a quanti li hanno accolti, trattano la nostra città come fosse di loro proprietà, un luogo dove fare ciò che vogliono». Il consigliere regionale non fa di ogni erba un fascio - «bisogna naturalmente sempre fare dei distinguo e sapere che generalizzare è un errore», specifica infatti -, tuttavia evidenzia che una parte dei minori non accompagnati ora accolti a Cividale «sta creando un allarme diffuso e non più tollerabile». Riguardo all'azione che ha promosso come presidente della VI Commissione, Novelli specifica che la sollecitazione a visitare le strutture che accolgono i minori è volta «a conoscere meglio come sono gestiti questi centri, qual è il livello di controllo interno su ragazzi, praticamente tutti maschi, quanti episodi di comportamento non idoneo al contesto che li ospita e all'esterno ci sono stati, comprese le denunce, il numero di minori con precedenti penali, i danneggiamenti alle cose e alle strutture dei centri ospitanti, gli atti intimidatori segnalati nei confronti di cittadini ed educatori che li seguono». Novelli chiede a Civiforum cividalese »di aumentare il livello di controllo e di sicurezza».