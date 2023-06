Colto da un malore, il cuore si ferma: ciclista salvato dagli amici guidati al telefono

OVARO - Un uomo di 75 anni, cittadino di nazionalità tedesca, è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 giugno, dopo essere stato colto da un grave malore cui è seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo mentre stava pedalando in bicicletta insieme ad alcuni connazionali lungo la ex provinciale 123, nel territorio comunale di Ovaro, la viabilità che conduce al Monte Zoncolan.

Le persone che si trovavano con lui in quel momento hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso. L'infermiere della sala operativa Sores ha guidato le persone sul posto nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare al telefono fino all'arrivo dei mezzi di soccorso. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristiche e quindi trasportato con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni.