Si rovescia col trattore sulla strada sterrata: 54enne in codice rosso

VERZEGNIS - Un uomo di circa 54 anni è stato soccorso questo pomeriggio, 18 aprile 2023, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente accaduto lungo una strada sterrata, nella macchia boscosa del territorio comunale di Verzegnis, in un tratto compreso tra Verzegnis e la frazione di Chiaicis. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo) ha perso il controllo di un trattore che stava conducendo e ha riportato gravi lesioni.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso. L'uomo, in arresto cardiocircolatorio a causa delle gravi ferite riportate, è stato rianimato. Instabile, non trasportabile con l'elisoccorso, è stato condotto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso, con l'ambulanza con l'equipe dell'elisoccorso a bordo. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.