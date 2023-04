Si fa male col trattorino tagliaerba in giardino: è molto grave

FIUME VENETO - Un uomo di circa 85 anni è stato soccorso del personale medico infermieristico nel pomeriggio di oggi, 18 aprile 2023, per le ferite che ha riportato a seguito di un infortunio domestico che si è verificato a Praturlone di, nel giardino di una casa privata. È rimasto seriamente ferito mentre stava utilizzando un, per cause in corso di accertamento. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico a preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni.