CAPPELLA MAGGIORE - l'altra notte sono stati abbattuti cionque cartelli stradali indicanti il limite di velocità di 30 chilometri all'ora, installati a Cappella Maggiore in via Cal Alta. Il sindaco Mariarosa Barazza scrive in un post: «Dalle testimonianze raccolte e dalle tracce sembra che il responsabile abbia commesso il fatto alla guida di un trattore. Nei prossimi giorni provvederemo alla denuncia e riposizioneremo i cartelli».

