Malore improvviso, gelatiere di San Fior muore in Germania: aveva 51 anni

SAN FIOR (TREVISO) – E’ morto, probabilmente per un malore, lo scorso 26 marzo, Amos Vettorel. Aveva 51 anni. Originario di San Fior, viveva a Colonia, in Germania, dove aveva aperto la gelateria “Gelatissimo”. A Colonia era arrivato da giovane, a 24 anni, e si era stabilito formando anche famiglia. Aveva sposato Josipa, originaria della Croazia, e aveva avuto una figlia che i coniugi hanno chiamato Vivien. Cordoglio per la sua scomparsa nella Marca, dove Amos ha ancora molti amici e in Croazia, dove trascorreva le vacanze insieme alla famiglia. Grande amante della pesca, adorava il mare e trascorrere il tempo libero con gli amici. Amos Vettore lascia la figlia Vivien con Rohat, Josipa, i fratelli Michele, Antonella, Barbara e Andrea, i cognati, le cognate e altri familiari. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di San Fior, domani 6 aprile alle 15.

Questa sera alle 19.30 verrà recitato il rosario.