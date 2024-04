Malore mentre gioca con la figlia nella loro casa di Cappella Maggiore, papà Massimo Somera è morto a 53 anni

CAPPELLA MAGGIORE (TREVISO) - Malore mentre gioca con la figlia, papà muore a 53 anni. Si è spento così Massimo Somera, carpentiere ed ex titolare del Bar Centrale di Fregona, lo scorso 30 marzo. L'uomo si trovava con la bimba e la moglie nella loro casa di Cappella Maggiore, stava giocando con la piccola di 8 anni, quando è stato colpito da un infarto. La moglie è subito intervenuta e gli ha praticato le prime manovre di soccorso in attesa dei sanitari ma per Somera non c'è stato niente da fare.

Il funerale si terrà oggi, sabato 6 aprile, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Cordignano.

Per l'addio a Somera, la famiglia ha chiesto opere di bene e non fiori.