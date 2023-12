Valdobbiadene. Una banale distrazione gli è fatale: muore tagliando l'erba nel giardino dell'hotel

La tragedia si è consumata in un attimo. Una banale disattenzione mentre stava tagliando l'erba a bordo di un trattorino è costata la vita ad Adriano Panazzolo, 74enne originario di Pederobba ma residente con la moglie Isabella in piazza Guadagnini a Bigolino di Valdobbiadene. L'uomo, che aveva lavorato come operaio in un mobilificio e che dopo la pensione aveva continuato a coltivare la sua passione per il giardinaggio, si trovava nel giardino di Villa Barbarina, una residenza storica trasformata dalla famiglia Franco in un relais di lusso e dove da tempo Panazzolo dava una mano nella manutenzione, quando è stato colpito da un ramo sporgente tra il collo e il torace.

Un impatto che ha scaraventato il 74enne a terra, uccidendolo sul colpo.



L'ALLARME

A lanciare l'allarme, alle 13.10, è stata la figlia del proprietario del relais che ha visto il trattore tagliaerba in mezzo al giardino e il corpo di Panazzolo a terra. Dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso si è subito alzato in volo l'elisoccorso, mentre sul posto si è precipitata un'ambulanza, una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri. I sanitari hanno attuato tutte le manovre di rianimazione ma ogni tentativo di salvare la vita al pensionato è risultato vano. Il decesso è stato subito comunicato al magistrato di turno, che ha dato il via alle indagini per capire come possa essersi verificato l'incidente. Una prima ipotesi è che Panazzolo, mentre stava tagliando l'erba come aveva fatto migliaia di altre volte, si sia distratto, magari guardando verso il basso o verso il retro del trattore, e non si sia accorto della presenza del ramo. Non è escluso, però, che possa essere stato colpito da un malore che non gli ha più permesso di controllare la direzione del mezzo finendo per impattare contro quel ramo sporgente. A fare chiarezza ci penseranno gli ispettori dello Spisal, giunti sul posto per i rilievi del caso e per parlare con i proprietari di Villa Barberina, che hanno interdetto l'accesso al relais proprio per permettere ai tecnici di effettuare tutti gli accertamenti.



IL DOLORE

La famiglia Franco, che conosceva Panazzolo da anni, ha preferito chiudersi nel silenzio e non commentare quanto accaduto, anche per proteggere la moglie del 74enne, anche lei prsente ieri a Villa Barberina. Ma la notizia dell'infortunio mortale avvenuto nel giardino della residenza storica di via Roma, al civico 2, si è subito sparsa per Valdobbiadene. «Ci stringiamo attorno al dolore dei familiari» ha dichiarato il sindaco Luciano Fregonese. A cui hanno fatto eco le parole del parroco di Bigolino, che oggi andrà a far visita alla vedova: «Isabella è molto presente nelle attività della parrocchia, una persona perbene come suo marito. Un uomo più schivo rispetto a lei, che ora dovrà riuscire a superare questa terribile perdita». E attorno a Isabella si sono stretti anche tutti i parenti, che ieri le hanno fatto visita nella sua casa dietro la chiesa di San Michele Arcangelo.