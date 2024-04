Trattore si ribalta in un canale di scolo: morto il conducente 66enne

BAGNOLI DI SOPRA - Incidente mortale oggi, 12 aprile 2024, poco dopo le 14, a Bagnoli di Sopra in via Cavour: un trattore si è ribaltato in un canale di scolo lungo la carreggiata, morto il conducente. La vittima è Augusto Formentin, 66 anni, pensionato della zona e stava lavorando su un vigneto di sua proprietà. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta.