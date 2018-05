Norme antincendio non rispettate: chiusi e diffidati 2 locali notturni

di Paola Treppo

GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Duei nei guai a: La Nuit e. Entrambi sono risultati non in regola a seguito di alcuni controlli eseguiti dalla squadra della polizia amministrativa della Questura di Udine, dell’Ispettorato del lavoro di Udine e della Siae di Gemona.Il night club La Nuit non è la prima volta a trovarsi in difetto con le normative che regolano i locali pubblici: nel novembre scorso, infatti, aveva subìto laconper un provvedimento della polizia di Stato. Adesso altri 8 giorni di chiusura del locale sono stati addebitati con un provvedimento notificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 maggio, al titolare della licenza.Anche l'Arengo è stato colpito dal provvedimento, notificato oggi; in entrambi i casi i gestori sono stati diffidati dal continuare a esercitare l’attività se non prima di aver ripristinato l'assetto della squadraprevisto dalla legge. Durante i trattenimenti, quindi, dovrà essere garantita una squadra antincendio con la presenza di persone in possesso dei necessari attestati di rischio.