PADOVA - Continua ad aumentare il numero di bar e ristoranti, ma crescono anche i negozi e le attività di servizi. I dati del Comune di Padova fotografano un saldo decisamente positivo e per questo ieri mattina l'assessore al Commercio Antonio Bressa ha fatto il punto della situazione esprimendo soddisfazione. «Le difficoltà ci sono, ma il tessuto padovano sta reggendo e si contraddistingue per una grande vitalità». A calare sono invece gli ambulanti dei mercati, soprattutto in centro storico.