Travolge una donna in piazza poi fugge: caccia al pirata della strada

di Paola Treppo

CASTIONS DI STRADA (Udine) -una donna in piazza poi: caccia ala. L'investimento si è verificato a, in via Roma. Una 63enne del posto, R.S., stava attraversando la strada quando è stata travolta da un veicolo il cui conducente non si è fermato per prestare il primo soccorso e per chiamare il 112 Nue chiedendo l'intervento dell'ambulanza.A notare la donnaa terra sono stati alcuni abitanti della zona che hanno dato l'allarme. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di una ambulanza che ha stabilizzato la donna per poi trasportarla all'ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. In via Roma sono intervenuti anche i carabinieri di Mortegliano che adesso stanno cercando il pirata della strada. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 14 maggio, poco dopo le 14.30.