UDINE - Cade da due metri, è grave. Un uomo è stato soccorso nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta accidentale da un veicolo. È successo nel territorio comunale di Stregna, lungo la ex provinciale 47, all'ingresso del paese. Per cause in corso di accertamento è caduto da un'altezza di circa due metri.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie.

INCIDENTI

Raffica di incidenti sulle strade della provincia di Udine. Quattro persone sono state soccorse nella mattinata di ieri per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Pradamano lungo la strada regionale 56, in prossimità del centro commerciale Bennet.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati tre veicoli. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze provenienti da Udine; hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Il personale sanitario ha preso in carico le quattro persone rimaste ferite: due sono state trasportate e in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con la prima ambulanza; le altre due sono state trasportate con la seconda ambulanza, nello stesso nosocomio, in codice verde. Grossi disagi alla circolazione rimasta bloccata a lungo per permettere le operazioni di soccorso e poi di rimozione dei veicoli incidentati.

Altri due sinistri, di minor entità, si sono verificati ad Artegna e Codroipo. Nel primo caso due i veicoli scontratisi lungo la via Nazionale, nel tratto di statale 13 Pontebbana, all'altezza delle intersezione della viabilità che conduce a Buja. È stata inviata sul posto un'ambulanza; il personale sanitario ha preso in carico una persona rimasta ferita che è stata controllata sul posto e che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nel secondo caso si è trattato di un tamponamento con tutti i conducenti dei mezzi rimasti illesi.

IL GIALLO

Rimane invece ancora un "giallo" quanto accaduto domenica sera a Udine, in via Percoto. Un uomo in sella al suo motorino è stato ricoverato in gravissime condizioni al Santa Maria della Misericordia a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 20. A ritrovare il corpo vicino al motociclo è stata una persona che passando l'ha visto a terra e ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Udine e quello dell'automedica proveniente da Udine. Attivate le forze dell'ordine. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato con l'ambulanza con a bordo il medico dell'automedica all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso. Indagini in corso per verificare la dinamica dell'incidente.

SULLE PISTE

Uno sciatore è stata soccorso ieri pomeriggio dal personale medico infermieristico a seguito delle ferite che ha riportato in una caduta sulla neve che si è verificata nel comprensorio del Monte Zoncolan, in comune di Sutrio, in Carnia. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, il personale infermieristico della Sores ha inviato l'elisoccorso. Sul posto è giunto anche il soccorso piste.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.