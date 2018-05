Travolto in pieno volto da pesante gancio metallico: grave operaio

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAVIA DI UDINE - Grave, nella zona industriale di, dove un operaio è statoda un. L'uomo, 44 anni, A.B. le sue inziali, residente a, stava operando all'interno del comparto di meccanica della fabbrica siderurgica, una realtà produttiva da sempre molto attenta alla sicurezza sul luogo di lavoro.Erano da poco passate le 7 di oggi, martedì 29 maggio, quando si è sentito un tonfo in fabbrica e i colleghi hanno capito che era successo qualcosa di grave. Hanno raggiunto il comparto meccanica e hanno trovato il collega con il capo gravemente ferito, in stato di forte stato di stordimento. Per lui si è temuto il peggio e, sia i responsabili dell'azienda che i compagni di fabbrica, gli hanno prestato tempestivamente un primissimo soccorso.Nel frattempo è stato chiamato il numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, il Nue 112; a quel punto, in pieno allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe medica di una ambulanza, proveniente dal nosocomio cittadino, e l'elicottero sanitario decollato in codice rosso dalla vicina elibase di Campoformido. Dal velivolo, atterrato vicino alla sede della azienda, è sbarcato il medico rianimatore che ha raggiunto il ferito, in un capannone al 100 di via dell'Industria, e lo ha stabilizzato, per poi affidarlo alle cure del personale infermieristico della autolettiga.Poi la corsa all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le condizioni dell'operaio, un cittadino di nazionalità romena che vive da tempo in Friuli, sonoper il serio trauma riportato alla testa e al volto. Il 44enne, tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'infortunio, il reparto dedicato alla lavorazione dei metalli, sono giunti anche gli ispettori del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria cui spetterà adesso fare piena chiarezza sulle cause dell'incidente; è stato subito informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine che disporrà tutti gli accertamenti e le perizie del caso.