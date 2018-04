Violento frontale tra 2 auto, una cappotta, l'altra in fosso: 4 feriti

di Paola Treppo

PRECENICCO (Udine) - Temendolungo la provinciale 56 nel comune dinel pomeriggio di oggi, lunedì 2 aprile, intorno alle 15.30. Quattro i feriti di cui uno grave.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Latisana, si sono scontrate unaClasse A e una Fiat Panda, entrambe finite fuori strada. La Panda finito la corso in un fosso; la Mercedes èin un campo. A bordo di entrambi i mezzi viaggiavano i due conducenti con a loro fianco un passeggero.Sono rimasti tutti feriti e ad avere la peggio è stato il conducente dellache è rimastonell'abitacolo. Per estrarlo dalle lamiere i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli hanno dovuto tagliare la carrozzeria nella parte superiore della Fiat. In loro supporto anche i pompieri volontari del Distaccamento di Lignano Sabbiadoro. I feriti sono stati soccorsi dal personale medico di due ambulanze.