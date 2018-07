Violento tamponamento in galleria tra 2 auto e un taxi: tutti in ospedale

di Paola Treppo

MALBORGHETTO VALBRUNA (Udine) - Gravelungo la statale 13 Pontebbana all'altezza nella frazione di, nel comune diValbruna, in. Erano circa le 11 di oggi, domenica 8 luglio, quando tre auto sono rimaste coinvolte in unTra i veicoli c'era anche un. Due donne che erano a bordo della prima auto tamponata sono rimaste ferite in maniera non grave e sono state portate in ospedale con l'ambulanza. Feriti anche tutti gli altri occupanti degli altri due veicoli coinvolti. Tra loro un rietro in codice giallo.Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tarvisio, intervenuti per i rilievi e anche per la viabilità. La galleria è statae per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati da parte dei vigili del fuoco di Tarvisio.