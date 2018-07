di Paola Treppo

TARVISIO (Udine) - Gravea Cave del Predil nel comune disulla via delche collega la Slovenia con il territorio italiano. Lo scontro ha coinvolto tre moto che si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra la statale 54 e la provinciale 76, in prossimità degli accessi al lago. In quel momento era in corso anche una gara ciclistica.I tre motociclisti, tutti stranieri, sono finiti chi contro il muro e chi contro il guardrail. Un di loro è rimastosotto la protezione metallica per cui sono stati allertati i vigili del fuoco di Pontebba. Sul posto, dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato due ambulanze e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido.I tre centauri sono stati trasportati in ospedale. Hanno riportato serie lesioni ma non sarebbero in pericolo di vita; due sono statie il terzo in ambulanza, tutti con sospette. La strada è stata chiusa al traffico. Per i rilievi e tutti gli accertamenti i carabinieri della Compagnia di Tarvisio e la polizia locale. È successo alle 11 di oggi, domenica 8 luglio.