di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODROIPO (Udine) - Gravetra lungo la statale 13dovedi Codroipo ha perso il controllo dellache stava guidando; il giovane è finito in un, contro uned è rimasto gravemente, soccorso da un equipaggio di una ambulanza.Stabilizzato, è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. La fuoriuscita autonoma del mezzo, una Peugeot 207, sulla quale il ragazzo viaggiava da solo, si è verificato intorno alle 7 di oggi, lunedì 2 aprile. Sul posto, all'altezza della progressiva chilometrica 108, sono intervenuti i vigili del fuoco del fuoco dal Comando di Udine e i pompieri volontari del Distaccamento di Codroipo. La pianta è stata tagliata e la vettura messa in sicurezza. Per i rilievi e gli accertamenti i carabinieri della stazione del centro del Medio Friuli.