Auto impazzita rischia di travolgere un vigile del fuoco e un carabiniere

di Paola Treppo

OVARO (Udine) - Rischiano di essereda una, un vigile del fuoco e unche stavano rilevando un incidente accaduto nella notte nel centro del comune montano di, sulla strada regionale 355, in direzione di Comeglians. Solo la prontezza del pompiere del militare dell'Arma della Compagnia di Tolmezzo, che si sono scansati di corsa gettandosi a terra, ha impedito che venissero investiti dalla vettura impazzita.Vedendola arrivare ad alta velocità i due si erano sbracciati in ogni modo per segnalare all'autista la loro presenza sulla strada. Ma quest'ultimo, una persona della zona, ha continuato dritto per la sua strada, in forte stato di alterazione per l'assunzione di bevande alcoliche. ​L'incidente è accaduto alla 4 di questa notte, sabato 6 gennaio. Prima dell'arrivo della vettura impazzita, si era verificata unadi una altra macchina: il conducente di una, del posto, 25 anni, perde improvvisamente il controllo del mezzo, probabilmente a causa di unLa macchina Fiat 16 si schianta prima contro un muretto e poiin mezzo alla strada. Sul posto arriva una ambulanza inviata dal Sores di Palmanova che assiste il ragazzo, trasportato poi in ospedale di Tolmezzo; ha riportato diverse contusioni ma per fortuna non è grave. Lungo la regionale 355 restano i pompieri e i, per la bonifica della macchina incidentata e della carreggiata, e per eseguire i rilievi; è a quel punto che arriva la vettura impazzita, una Clio.​Al volante della Clio c'è una persona della zona che non vede nulla: né la Fiat 16 cappotta in mezzo alla strada, né vigili del fuoco e tantomeno i carabinieri. I mezzi di soccorso hanno i lampeggianti accesi e questa parte del centro di Ovaro è comunque illuminata dai pali della corrente della rete pubblica. Ciononostante l'autista, che guidava con tasso alcolemico elevato, continua la sua marcia e si schianta contro la Fiat 16. Miracolosamente non resta ferito, di fatto è, ma sarà denunciato e la patente sospesa o ritirata.