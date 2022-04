Scontro frontale fra due auto sulla Statale Carnica: 3 morti e 2 feriti gravi

UDINE - Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi - 9 aprile - lungo la Ss 52 Carnica tra i comuni di Cavazzo Carnico e Tolmezzo, sul ponte sul fiume Tagliamento. Tre le vittime e due i feriti gravi trasportati d'urgenza in ospedale in codice rosso. Sul luogo della tragedia era in atto un forte temporale.

Due le auto coinvolte in uno scontro frontale accaduto poco prima delle 16.30 nel tratto che precede l'ingresso al paese. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 con più mezzi, i vigili del fuoco del distaccamento del capoluogo carnico e i carabinieri.

Coinvolte una Fiat 500 L e una Saab 9-3 SportHatch. Le vittime sono un uomo che era alla guida di una delle due auto e un uomo e una donna che viaggiavano sull'altra. Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia.

++IN AGGIORNAMENTO ++