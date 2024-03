PORDENONE - Tanto spavento, la paura dell'Orcolat che torna a materializzarsi nei paesi del Friuli, ma per fortuna stavolta nessun ferito o danno significativo. Ieri sera, mercoledì 27 marzo, due scosse hanno fatto tremare la terra in Friuli Venezia Giulia. I centralini dei Vigili del fuoco squillano per la prima volta alle 22.19 quando una scossa forte di magnitudo 4.7 gradi della scala Richter scuote il pordenonese. L'epicentro è stato localizzato tra Socchieve (Ud) e Tramonti di Sopra (Pn) a una profondità di 12 chilometri. La seconda nel cuore della notte, alle 3.36, di 2.7 della scala Richter, cosiddetta di assestamento.

Edifici rischio crollo, il sopralluogo

Per questa mattina è fissato l'incontro tra i tecnici della Protezione civile e i sindaci delle zone più interessate per eseguire una serie di accertamenti e controllare eventuali danni. L'attenzione resta elevata, soprattutto verso gli edifici vetusti e abbandonati, che potrebbero aver subito dei problemi o essere a rischio crollo, considerata la loro precarietà. Si teme che oltre a possibili danni alla statica possano essersi verificati problemi ai tetti, alle tegole ad esempio, o ad altre parti e che possano essere per questo pericolosi per la popolazione. Tuttavia al momento i Vigili del fuoco dei due Comandi provinciali interessati non hanno registrato alcuna richiesta di intervento, ma resta l'allerta per eventuali sopralluoghi su segnalazioni.

Il Friuli trema: le due scosse

Notte insonne in Friuli. È l'incubo dell'orcaccio, quando il 6 maggio del 1976 alle 21 una scossa di magnitudo 6.4 durata un minuto infinito distrugge un'ampia parte del Friuli collinare. Mille morti, 3mila feriti tra le province di Udine e Pordenone. Mercoledì 27 marzo, in Friuli è una sera come tante, la pioggia ha cessato lo scroscio. In molti sono a casa, chi attaccato al televisore per seguire i dibattiti della settimana, chi, vinto dal sonno, già a letto, chi altro invece è ancora al lavoro. Nulla fa presagire l'arrivo di qualcosa più grande. Eppure basta un minuto a far sorgere la paura negli occhi di chi quel mostro l'ha vissuto. Alle 22.19 la prima scossa scossa, preceduta da un boato, ed è subito chiaro cosa sta succedendo. Ma non la portata. La casa trema. Gli oggetti cadono. Se a Tramonti, più vicini all'epicentro, le persone abbandonano le abitazioni e si riversano in strada, a Pordenone e dintorni l'allarme è social. Una seconda scossa, di assestamento, è stata registrata in piena notte, alle 3.36.

Cosa è l'Orcolat

In Friuli il movimento tellurico ha un nome e una voce che viene dal profondo. Si chiama Orcolat. Il suono onomatopeico della parola ci porta già a qualcosa di cupo e profondo. L'Orcolat, o "orcaccio", sarebbero un essere mostruoso, che la tradizione popolare friulana ha indicato come causa e origini dei terremoti. Come tramandato dai racconti, la figura vivrebbe rinchiusa tra le montagne della Carnia e ogni suo movimento brusco provocherebbe un terremoto. Così accadde nel 1976, quando l'Orcolat scatenò in un minuto la tragedia.