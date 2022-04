Con lo scooter contro un'auto, centauro muore sul colpo

ALBIGNASEGO (Padova) - Incidente mortale oggi, 9 aprile, qualche minuto dopo le 20. Lo schianto è avvenuto in via Risorgimento ad Albignasego nel quartiere San Giacomo. A scontrarsi sono stati un'auto - una Jeep - e uno scooter. Per il centauro, un 41enne di Conselve, a seguito del tremendo impatto, non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia si sono portati prontamente i sanitari del Suem 118, ma ogni tentativo di rianimare il motociclista è risultato vano.

Sotto choc il conducente dell'auto, un Mitsubishi Pajero. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale dei Pratiarcati. Indagini in corso per capire cosa possa essere accaduto. Via Risorgimento è stata transennata per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno. Al momento dell'incidente l'asfalto non presentava particolari insidie nonostante le condizioni meteo avverse.