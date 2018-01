Torna a casa in bici dopo il lavoro: travolto e ucciso da un'auto

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVIDALE DEL FRIULI e MOIMACCO (Udine) - Incidentedel Friuli con un uomo di 42 anni, Massimo M., che ha perso la vita mentre stava tornando a casa dal lavoro sulla sua. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una vettura lo ha travolto in via Alpe Adria, vicino al cimitero, in prossimità della rotonda.La vittima è statasull'asfalto e poi èin un. L'uomo, di Rualis di Cividale, è morto sul colpo. L'investimento si è verificato intorno alle 17 e 30 di oggi, venerdì 12 gennaio.Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. La bici e l'auto stavano sopraggiungendo dal vicino comune di