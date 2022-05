Schianto mortale sulla A23: una vittima e un ferito grave. Lunghe code in direzione Palmanova Video

UDINE - Incidente mortale oggi, venerdì 27 maggio 2022, sull'autostrada A23, nel territorio di Bicinicco, in provincia di Udine. Lo schianto ha causato lunghe code, oltre 5 chilometri, in direzione Palmanova. Una vettura è rimasta coinvolta tra Udine Sud e Palmanova in direzione Sud, in prossimità del sovrappasso tra i comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa. Secondo le prime informazioni ci sarebbero una vittima e un ferito grave, il passeggero: l'auto ha improvvisamente scartato andando a sfondare la barriera di protezione a lato carreggiata.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++