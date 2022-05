Incidente in A23, muore il conducente di 45 anni: ecco com'è ridotta l'auto

UDINE - Incidente mortale oggi, venerdì 27 maggio 2022, sull'autostrada A23, nel territorio di Bicinicco, in provincia di Udine. Coinvolta un'auto che si è schiantata contro il guardrail tra Udine Sud e Palmanova in direzione Sud, in prossimità del sovrappasso tra i comuni di Bicinicco e Santa Maria La Longa. La vittima è il conducente della vettura, Plaku Lutfi, 45 anni, romeno residente a Casale di Scodosia (Padova). Era lui alla guida, romeno anche il passeggero ferito. Pare fossero a Udine per un sopralluogo di lavoro e stavano rientrando verso Padova.