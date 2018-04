Schianto contro il palo: passante avvisa l'ospedale, c'è un ferito grave

di Paola Treppo

GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Si schianta con l'auto contro une perde i sensi per le lesioni che ha riportato nell'impatto; non riesce a chiedere aiuto. Resta all'interno dell'auto incidentata fino a che, poco dopo le 7 di oggi, lunedì 30 aprile, un uomo si presenta al punto di primo intervento dell'ospedale didel Friuli e racconta al personale medico di uncon un ferito in via Aquileia, sempre a Gemona del Friuli.Partito subito, un equipaggio di una ambulanza ha effettivamente poi trovato una auto contro un palo nel punto che era stato indicato: si trattava di una Volkswagen Polo vecchio modello e a bordo c'era un pensionato del posto di 70 anni, V. B. le sue iniziali. L'anziano è stato assistito tempestivamente dai sanitari e poiall’ospedale Santa Maria della Misericordia diincondizioni. Sul posto, per rilievi e accertamenti, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Buja.