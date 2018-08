Urta l'auto in sosta e si cappotta con la Panda dell'Azienda sanitaria

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TARCENTO (Udine) -nel pomeriggio di ieri, martedì 31 luglio, in via Dante, adove, intorno alle 17.30, un uomo di 56 anni del posto, W.C. le sue inziali, ha perso il controllo di una auto Fiat Panda deldi Tarcento.Prima è finito contro una vettura in sosta, danneggiandola nella parte posteriore sinistra, e poi si èpiù volte, finendo gomme all'aria in mezzo alla carreggiata. Soccorso dal personale medico di una ambulanza, l'uomo è stato portato in ospedale a Udine con l'autolettiga; è rimasto ferito ma non è grave.Per la messa in sicurezza della Fiat Panda e la bonifica della carreggiata i vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli; la vettura è stata spostata dal carro attrezzi con il supporto dei pompieri. La strada è rimasta chiusa al traffico; per la viabilità la polizia locale di Tarcento. Per rilievi e accertamenti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli.