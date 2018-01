Scontro tra auto e il camioncino del Comune: feriti l'autista e 2 coniugi

di Paola Treppo

SAN GIOVANNI AL NATISONE e MARIANO DEL FRIULI - Gravetra due automobili e unche si occupa di riparazioni, di proprietà del Comune di(Gorizia), questa mattina, giovedì 11 gennaio, poco dopo le 10, nella cosiddetta Zona Brava, nel capoluogo di(Udine), in prossimità di una rotonda. Tre le persone che sono rimaste. Il più grave, che però non è in pericolo di vita ma per cui si è temuto il peggio, è il conducente del, un uomo che è stato stabilizzato sul posto dal personale medico di una ambulanza e trasportato in codice giallo all'ospedale di Palmanova.Ferita ma in maniera lieve anche una coppia didella zona che viaggiava su una vettura: marito e moglie sono usciti da soli dalla automobile e hanno atteso i soccorsi di medici e infermieri inviati sul posto dalla centrale operativa del Sores di Palmanova che ha allertato anche l'elicottero, atterrato in un campo vicino alla strada. I coniugi sono stati trasportati inper precauzione con una autolettiga, in codice verde. Coinvolta nello scontro anche una terza vettura che però non ha riportato particolari danni, né il conducente e i passeggeri sono rimasti feriti.​Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli che hanno estratto dal camioncino l'autista, rimasto. Nell'impatto il mezzo si èsu un fianco ed è finito sul bordo della carreggiata. I pompieri hanno spaccato il cristallo della cabina di guida e hanno soccorso l'uomo, che era cosciente ma molto sofferente per i traumi riportati nello schianto.I mezzi incidentati sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco che poi hanno provveduto a bonificare la carreggiata. Le cause dell'incidente, che ha richiesto la temporanea chiusura della strada, sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Gorizia, intervenuta per i rilievi e la viabilità. L'elicottero del 118 è rientrato libero e operativo all'eli superficie di Campoformido (Udine).Solo un paio di ore prima, sempre a San Giovanni al Natisone, il conducente di una macchinaha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada autonomamente in prossimità di un incrocio, in via del Molino, schiantandosi contro il muro di recinzione di una casa, dopo essersi ribaltato su un fianco e aver cozzato contro un segnale stradale. Illesa per fortuna la persona che era alla guida.