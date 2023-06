Incidente nella notte, perde il controllo dell'auto e si ribalta: grave un uomo

CORNO DI ROSAZZO - Un uomo è stato soccorso dal personale sanitario poco prima delle 3 di questa mattina, lunedì 19 giugno, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Corno di Rosazzo lungo la regionale 356, all'altezza della frazione di Noax. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Palmanova, il conducente di un'auto ha perso il controllo e la macchina si è cappottata.

La persona è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e l'elisoccorso. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato con l'ambulanza con a bordo il medico dell'automedica all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie. Attivati per quanto di competenza, i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.