Urta il furgone per il trasporto del caffè e cappotta: ferito un 75enne

di Paola Treppo

RONCHI DEI LEGIONARI (Gorizia) - Urta ilper il trasporto dele cappotta con la Suzuki S-Cross in via Fornace a. L'si è verificato intorno alle 10 di ieri, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Monfalcone.Al volante dellaun uomo di 75 anni che è rimasto ferito e che è stato soccorso dalla equipe medica di una ambulanza e trasportato all'ospedale di Monfalcone. Non sarebbe in pericolo di vita; sul posto era stato inviato anche l'equipaggio dell'eliambulanza perché inizialmente per l'anziano si temeva il peggio. L'uomo, invece, per fortuna, ha riportato ferite giudicate lievi. In via Fornaci sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo cappottato e la bonifica della strada. Per la viabilità sono intervenuti i carabinieri.