Deposito di legna distrutto dalle fiamme, i pompieri domano l'incendio e salvano l'abitazione confinante

VARMO - Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 settembre, a Varmo, dove ad andare a fuoco è stato un deposito di legna annesso a un ricovero attrezzi.

Nonostante l'intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, al loro arrivo i due stabili erano già completamente avvolti dalle fiamme. Giunte sul posto le squadre dei distaccamenti di Latisana e Codroipo con un'autobotte della sede centrale, i pompieri sono riusciti a circoscrivere l'incendio evitandone la propagazione all'abitazione confinante. Domate le fiamme, i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area compromessa. Ancora in fase di accertamento le cause. Nessun ferito.