Incendio a Cison di Valmarino, in fiamme tre auto, due moto e una tettoia. Tre persone soccorse dal 118

CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Incendio a Cison di Valmarino, in fiamme tre auto, due moto e una tettoia, tre persone soccorse. La notte tra il 4 e il 5 febbraio, a mezzanotte e 40, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Indipendenza a Cison di Valmarino per l’incendio che ha richiesto necessario anche il soccorso di tre persone assistite dai sanitari del Suem. Il personale del 118 in rientro da un precedente intervento sanitario, ha notato le fiamme e si è fermato prestando il primo soccorso, aiutando la coppia di anziani ad uscire insieme ad un’altra persona dall’abitazione. Le tre persone portate al pronto soccorso sono state dimesse prima della fine delle operaizoni di spegnimento dell'incendio terminate intorno alle 4.30.

I soccorsi

I vigili del fuoco accorsi da Vittorio Veneto e in supporto da Conegliano con due autopompe, un’autobotte e dieci operatori, hanno spento le fiamme delle auto, che si trovavano sotto una tettoia, evitando un incendio generalizzato che poteva propagarsi alla vicina abitazione. Tre auto e due motocicli completamente bruciati, due vetture danneggiate, che sono state spostate in tempo dai residenti, bruciato un deposito di legna e altro materiale che si trovava sotto la tettoia. Coinvolto parzialmente anche un bombole di gpl di cui ha bruciato solo la copertura in plastica. Sul posto anche i carabinieri. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco intervenuti anche questa mattina per un ulteriore sopralluogo.