CHIOGGIA - Pauroso incendio in casa: il fumo invade la calle. Intervengono i vigili del fuoco. Poco dopo mezzogiorno di oggi, giovedì 2 febbraio, è apparso un gran fumo dal secondo piano di un'abitazione in Calle Ramo Fornetti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto non ci sono ambulanze, l'appartamento dunque potrebbe essere stato vuoto. Calle Ramo Fornetti è una calle interna che ne congiunge altre tre, un posto molto stretto. Potenzialmente pericoloso in caso di fuga.